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06.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert First Financial Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Financial Bancorp von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in First Financial Bancorp-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Die First Financial Bancorp-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die First Financial Bancorp-Anteile bei 23.65 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das First Financial Bancorp-Papier investiert hätte, hätte er nun 422.833 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’742.07 USD, da sich der Wert eines First Financial Bancorp-Anteils am 05.11.2026 auf 32.50 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 37.42 Prozent vermehrt.
Am Markt war First Financial Bancorp jüngst 3.50 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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