Heute vor 10 Jahren wurde die First Financial Bancorp-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 26.70 USD wert. Bei einem First Financial Bancorp-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 374.532 First Financial Bancorp-Aktien. Die gehaltenen First Financial Bancorp-Anteile wären am 25.11.2026 11’771.54 USD wert, da der Schlussstand 31.43 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17.72 Prozent vermehrt.

Insgesamt war First Financial Bancorp zuletzt 3.30 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch