First Community Bancorp Aktie 832749 / US31983A1034
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14.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in First Community Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren First Community Bancorp-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der First Community Bancorp-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 31.24 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 32.010 First Community Bancorp-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’513.44 USD, da sich der Wert eines First Community Bancorp-Anteils am 11.09.2026 auf 47.28 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 51.34 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von First Community Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 891.76 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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