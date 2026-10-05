First Community Bancorp Aktie 832749 / US31983A1034
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05.10.2026 16:02:15
NASDAQ Composite Index-Wert First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein First Community Bancorp-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die First Community Bancorp-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurde das First Community Bancorp-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 34.15 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 29.283 First Community Bancorp-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’405.56 USD, da sich der Wert einer First Community Bancorp-Aktie am 02.10.2026 auf 48.00 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40.56 Prozent gesteigert.
First Community Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 908.59 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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