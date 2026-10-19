NASDAQ Composite Index-Wert First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein First Community Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 19.10.2021 wurde das First Community Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 32.51 USD. Bei einem First Community Bancorp-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.076 First Community Bancorp-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.10.2026 auf 48.80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 150.11 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 50.11 Prozent erhöht.

First Community Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 922.74 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch