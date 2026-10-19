First Community Bancorp Aktie 832749 / US31983A1034
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19.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein First Community Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in First Community Bancorp-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 19.10.2021 wurde das First Community Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 32.51 USD. Bei einem First Community Bancorp-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.076 First Community Bancorp-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.10.2026 auf 48.80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 150.11 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 50.11 Prozent erhöht.
First Community Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 922.74 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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