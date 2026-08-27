NASDAQ Composite Index-Wert Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fifth Third Bancorp-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Fifth Third Bancorp-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 25.42 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3.934 Fifth Third Bancorp-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 26.08.2026 216.76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 55.10 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 116.76 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Fifth Third Bancorp belief sich zuletzt auf 49.78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch