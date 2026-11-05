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05.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fifth Third Bancorp-Investment von vor 10 Jahren verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Fifth Third Bancorp-Aktien verdienen können.
Vor 10 Jahren wurde die Fifth Third Bancorp-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 21.21 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Fifth Third Bancorp-Papier investiert hätte, hätte er nun 47.148 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 04.11.2026 2’579.92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 54.72 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +157.99 Prozent.
Fifth Third Bancorp war somit zuletzt am Markt 48.85 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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