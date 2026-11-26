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26.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fifth Third Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Fifth Third Bancorp-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Die Fifth Third Bancorp-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 42.48 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Fifth Third Bancorp-Papier investiert hätte, befänden sich nun 23.540 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’217.28 USD, da sich der Wert eines Fifth Third Bancorp-Papiers am 25.11.2026 auf 51.71 USD belief. Mit einer Performance von +21.73 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle Fifth Third Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 46.24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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