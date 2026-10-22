NASDAQ Composite Index-Wert Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fifth Third Bancorp von vor 3 Jahren eingebracht

Am 22.10.2023 wurde die Fifth Third Bancorp-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Fifth Third Bancorp-Papier letztlich bei 23.29 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Fifth Third Bancorp-Papier investiert hätte, hätte er nun 429.369 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.10.2026 auf 52.81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22’674.97 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 126.75 Prozent vermehrt.

Fifth Third Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 47.35 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch