Am 19.11.2023 wurde die Fifth Third Bancorp-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Fifth Third Bancorp-Aktie bei 27.56 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3.628 Fifth Third Bancorp-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 188.57 USD, da sich der Wert eines Fifth Third Bancorp-Anteils am 18.11.2026 auf 51.97 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 88.57 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Fifth Third Bancorp einen Börsenwert von 47.32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch