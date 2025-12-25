Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Investmentbeispiel 25.12.2025 16:02:22

NASDAQ Composite Index-Wert Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fifth Third Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Fifth Third Bancorp-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS feiertags-bedingt kein Handel mit der Fifth Third Bancorp-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 27.58 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Fifth Third Bancorp-Papier investiert hätte, hätte er nun 362.582 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Fifth Third Bancorp-Aktien wären am 24.12.2025 17’483.68 USD wert, da der Schlussstand 48.22 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 74.84 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Fifth Third Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 31.84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

