Fifth Third Bancorp Aktie 930217 / US3167731005
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24.09.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Wert Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fifth Third Bancorp-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Fifth Third Bancorp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Fifth Third Bancorp-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Fifth Third Bancorp-Anteile bei 25.70 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fifth Third Bancorp-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 38.911 Fifth Third Bancorp-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 23.09.2026 2’011.28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 51.69 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 101.13 Prozent zugenommen.
Fifth Third Bancorp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 47.81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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