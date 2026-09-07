NASDAQ Composite Index-Wert Fastenal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fastenal-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurden Fastenal-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Fastenal-Papiers betrug an diesem Tag 27.67 USD. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 USD in die Fastenal-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 36.140 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’792.56 USD, da sich der Wert einer Fastenal-Aktie am 04.09.2026 auf 49.60 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 79.26 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Fastenal belief sich zuletzt auf 56.97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch