Fastenal Aktie 929566 / US3119001044
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10.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fastenal von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Fastenal-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 3 Jahren wurde das Fastenal-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Fastenal-Anteile betrug an diesem Tag 28.39 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Fastenal-Aktie investierten, hätten nun 3.522 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 182.60 USD, da sich der Wert eines Fastenal-Anteils am 07.08.2026 auf 51.84 USD belief. Damit wäre die Investition 82.60 Prozent mehr wert.
Jüngst verzeichnete Fastenal eine Marktkapitalisierung von 59.45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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