NASDAQ Composite Index-Wert Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fastenal-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Fastenal-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 29.93 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Fastenal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.341 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 173.44 USD, da sich der Wert eines Fastenal-Anteils am 30.10.2026 auf 51.91 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 73.44 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Fastenal belief sich zuletzt auf 59.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch