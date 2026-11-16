NASDAQ Composite Index-Wert Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fastenal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Fastenal-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Fastenal-Anteile bei 11.27 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Fastenal-Aktie investierten, hätten nun 887.115 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 55.19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 48’959.86 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +389.60 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Fastenal eine Börsenbewertung in Höhe von 63.23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch