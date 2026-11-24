Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem F5 Networks-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 168.09 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 5.949 F5 Networks-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 321.27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’911.27 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 91.13 Prozent vermehrt.

Insgesamt war F5 Networks zuletzt 17.42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch