F5 Networks Aktie 812258 / US3156161024
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13.10.2026 16:02:28
NASDAQ Composite Index-Wert F5 Networks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in F5 Networks von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in F5 Networks-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Am 13.10.2016 wurde das F5 Networks-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die F5 Networks-Anteile bei 116.13 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 8.611 F5 Networks-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 4’077.24 USD, da sich der Wert einer F5 Networks-Aktie am 12.10.2026 auf 473.49 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 307.72 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von F5 Networks betrug jüngst 27.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu F5 Networks Inc.
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