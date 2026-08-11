NASDAQ Composite Index-Wert F5 Networks-Aktie: So viel hätten Anleger an einem F5 Networks-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurde das F5 Networks-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 207.57 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.818 F5 Networks-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.08.2026 auf 409.99 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’975.19 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 97.52 Prozent.

F5 Networks markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22.68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch