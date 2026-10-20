NASDAQ Composite Index-Wert F5 Networks-Aktie: So viel hätte eine Investition in F5 Networks von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades F5 Networks-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das F5 Networks-Papier bei 296.50 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 33.727 F5 Networks-Aktien im Depot. Die gehaltenen F5 Networks-Papiere wären am 19.10.2026 15’204.05 USD wert, da der Schlussstand 450.80 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 52.04 Prozent.

Am Markt war F5 Networks jüngst 25.04 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch