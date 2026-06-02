NASDAQ Composite Index-Wert F5 Networks-Aktie: So viel hätte eine Investition in F5 Networks von vor einem Jahr abgeworfen

Am 02.06.2025 wurde das F5 Networks-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 286.02 USD. Bei einem Investment von 100 USD in F5 Networks-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.350 F5 Networks-Aktien. Die gehaltenen F5 Networks-Aktien wären am 01.06.2026 138.32 USD wert, da der Schlussstand 395.62 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 38.32 Prozent vermehrt.

F5 Networks erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch