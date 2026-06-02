Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’260 -0.3%  SPI 18’794 -0.2%  Dow 50’952 -0.3%  DAX 25’069 0.3%  Euro 0.9158 0.1%  EStoxx50 6’082 0.8%  Gold 4’504 0.8%  Bitcoin 53’692 -4.3%  Dollar 0.7868 0.1%  Öl 95.0 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Swiss Re12688156Logitech2575132Rheinmetall345850Partners Group2460882NVIDIA994529
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Mai 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Volkswagen-Aktie
Verbund-Aktie im Aufwind: Fortschritte beim Pumpspeicherkraftwerk Riedl beflügeln den Kurs
Siemens Energy-Aktie leichter: Geschäftsbereiche durch Übernahme in Irland gestärkt
Swisscom-Aktie in Rot: Axel Scherger zum neuen Marketingchef ernannt
Nach Just-Eat-Deal: Prosus darf Delivery-Hero-Anteile später reduzieren - Aktien fester
Suche...
eToro entdecken

F5 Networks Aktie 812258 / US3156161024

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Rentable F5 Networks-Anlage? 02.06.2026 16:02:26

NASDAQ Composite Index-Wert F5 Networks-Aktie: So viel hätte eine Investition in F5 Networks von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen F5 Networks-Investment verdienen können.

F5 Networks
316.51 CHF 2.74%
Kaufen Verkaufen

Am 02.06.2025 wurde das F5 Networks-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 286.02 USD. Bei einem Investment von 100 USD in F5 Networks-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.350 F5 Networks-Aktien. Die gehaltenen F5 Networks-Aktien wären am 01.06.2026 138.32 USD wert, da der Schlussstand 395.62 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 38.32 Prozent vermehrt.

F5 Networks erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück

Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu F5 Networks Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten