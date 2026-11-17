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|F5 Networks-Investition
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17.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in F5 Networks von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in F5 Networks eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das F5 Networks-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die F5 Networks-Aktie an diesem Tag bei 228.64 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die F5 Networks-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.437 F5 Networks-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der F5 Networks-Aktie auf 304.68 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 133.26 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 33.26 Prozent gesteigert.
F5 Networks erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17.55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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