NASDAQ Composite Index-Wert F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in F5 Networks von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 18.08.2016 wurde das F5 Networks-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das F5 Networks-Papier bei 123.66 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die F5 Networks-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 80.867 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.08.2026 gerechnet (395.54 USD), wäre das Investment nun 31’986.09 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 219.86 Prozent.

F5 Networks erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 22.85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch