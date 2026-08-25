NASDAQ Composite Index-Wert F5 Networks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in F5 Networks von vor einem Jahr eingebracht

Am 25.08.2025 wurde das F5 Networks-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 315.70 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die F5 Networks-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.317 F5 Networks-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.08.2026 auf 379.04 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120.06 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 20.06 Prozent angewachsen.

F5 Networks wurde am Markt mit 21.82 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch