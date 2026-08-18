NASDAQ Composite Index-Wert EZCORP-Aktie: So viel hätte eine Investition in EZCORP von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die EZCORP-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das EZCORP-Papier an diesem Tag bei 15.97 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 62.617 EZCORP-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.08.2026 gerechnet (29.29 USD), wäre das Investment nun 1’834.06 USD wert. Das entspricht einem Plus von 83.41 Prozent.

EZCORP wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.81 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch