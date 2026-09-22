EZCORP Aktie 929121 / US3023011063
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22.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert EZCORP-Aktie: So viel hätte eine Investition in EZCORP von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen EZCORP-Investment gewesen.
Das EZCORP-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 7.76 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die EZCORP-Aktie investiert, befänden sich nun 12.887 EZCORP-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der EZCORP-Aktie auf 30.11 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 388.02 USD wert. Das entspricht einem Plus von 288.02 Prozent.
Der Börsenwert von EZCORP belief sich jüngst auf 1.88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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