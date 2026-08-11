NASDAQ Composite Index-Wert EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine EZCORP-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor 10 Jahren wurde das EZCORP-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die EZCORP-Aktie an diesem Tag 9.20 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 10.870 EZCORP-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 295.43 USD, da sich der Wert eines EZCORP-Papiers am 10.08.2026 auf 27.18 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 295.43 USD, was einer positiven Performance von 195.43 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete EZCORP eine Marktkapitalisierung von 1.72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch