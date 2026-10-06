EZCORP Aktie 929121 / US3023011063
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06.10.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Wert EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in EZCORP von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen EZCORP-Investment gewesen.
EZCORP-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der EZCORP-Aktie betrug an diesem Tag 10.56 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 946.970 EZCORP-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 30.50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28’882.58 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 188.83 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von EZCORP belief sich zuletzt auf 1.88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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