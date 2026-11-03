NASDAQ Composite Index-Wert EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EZCORP-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit EZCORP-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 9.55 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die EZCORP-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10.471 EZCORP-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 02.11.2026 300.94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28.74 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 200.94 Prozent.

EZCORP wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.73 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch