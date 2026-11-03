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|Lukratives EZCORP-Investment?
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03.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert EZCORP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EZCORP-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in EZCORP-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit EZCORP-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 9.55 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die EZCORP-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10.471 EZCORP-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 02.11.2026 300.94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 28.74 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 200.94 Prozent.
EZCORP wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.73 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu EZCORP Inc.
Analysen zu EZCORP Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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