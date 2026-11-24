Die Exponent-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 77.58 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1.289 Exponent-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 115.71 USD, da sich der Wert eines Exponent-Papiers am 23.11.2026 auf 89.77 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15.71 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Exponent belief sich zuletzt auf 4.27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch