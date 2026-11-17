Heute vor 1 Jahr wurde das Exponent-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 68.89 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die Exponent-Aktie investiert hat, hat nun 145.159 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.11.2026 12’800.12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 88.18 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 28.00 Prozent vermehrt.

Alle Exponent-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch