NASDAQ Composite Index-Wert Exponent-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Exponent-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Exponent-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 25.20 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 39.683 Exponent-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’626.59 USD, da sich der Wert eines Exponent-Papiers am 17.08.2026 auf 66.19 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 162.66 Prozent erhöht.

Exponent war somit zuletzt am Markt 3.19 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch