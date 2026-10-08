Expeditors International of Washington Aktie 929057 / US3021301094
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08.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor einem Jahr abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Expeditors International of Washington-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Expeditors International of Washington-Papier statt. Der Schlusskurs des Expeditors International of Washington-Papiers betrug an diesem Tag 120.75 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.828 Expeditors International of Washington-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 158.05 USD, da sich der Wert eines Expeditors International of Washington-Anteils am 07.10.2026 auf 190.85 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 58.05 Prozent.
Zuletzt verbuchte Expeditors International of Washington einen Börsenwert von 24.92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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