Vor 5 Jahren wurden Expeditors International of Washington-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 128.79 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Expeditors International of Washington-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.776 Expeditors International of Washington-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.11.2026 auf 188.88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 146.66 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 46.66 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Expeditors International of Washington betrug jüngst 24.67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch