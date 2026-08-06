NASDAQ Composite Index-Wert Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Expeditors International of Washington-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 51.16 USD. Wenn man vor 10 Jahren 100 USD in die Expeditors International of Washington-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.955 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.08.2026 gerechnet (181.41 USD), wäre das Investment nun 354.59 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 254.59 Prozent.

Expeditors International of Washington markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23.73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch