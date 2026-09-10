NASDAQ Composite Index-Wert Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expeditors International of Washington-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die Expeditors International of Washington-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Expeditors International of Washington-Aktie betrug an diesem Tag 121.34 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Expeditors International of Washington-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 82.413 Expeditors International of Washington-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 15’519.20 USD, da sich der Wert eines Expeditors International of Washington-Papiers am 09.09.2026 auf 188.31 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 55.19 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Expeditors International of Washington belief sich jüngst auf 24.12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch