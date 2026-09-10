NASDAQ Composite Index-Wert Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expeditors International of Washington-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’740 -0.5%  SPI 19’410 -0.5%  Dow 52’036 -0.7%  DAX 25’401 -0.7%  Euro 0.9436 0.1%  EStoxx50 6’277 -0.6%  Gold 4’365 -0.8%  Bitcoin 62’630 -1.2%  Dollar 0.8115 0.2%  Öl 107.0 5.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Novartis1200526Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850Partners Group2460882Amrize143013422Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Porsche-Aktie tiefer: Bugatti-Rimac-Deal bringt Milliardensumme ein
Novartis-Aktie stark: Grossaktionär fordert nach Rückschlägen Veränderungen im Verwaltungsrat
Monatliche Dividende: Darum sind Realty Income & Main Street Capital bei Privatanlegern gefragt
UBS-Aktie schwächer: Fonds-Vertriebsgesellschaft in China wird geschlossen
Bayer-Aktie leichter: US-Zulassung für Krebsmedikament Sevabertinib
Suche...
Plus500 Depot

Expeditors International of Washington Aktie 929057 / US3021301094

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lohnende Expeditors International of Washington-Investition? 10.09.2026 16:02:23

NASDAQ Composite Index-Wert Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expeditors International of Washington-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Expeditors International of Washington eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Expeditors International of Washington
154.48 CHF 2.49%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurde die Expeditors International of Washington-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Expeditors International of Washington-Aktie betrug an diesem Tag 121.34 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Expeditors International of Washington-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 82.413 Expeditors International of Washington-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 15’519.20 USD, da sich der Wert eines Expeditors International of Washington-Papiers am 09.09.2026 auf 188.31 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 55.19 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Expeditors International of Washington belief sich jüngst auf 24.12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Expeditors International of Washington Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
16:02
 NASDAQ Composite Index-Wert Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expeditors International of Washington-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
03.09.26
 NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
27.08.26
 NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
20.08.26
 NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel hätte eine Investition in Expeditors International of Washington von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
13.08.26
 NASDAQ Composite Index-Papier Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
06.08.26
 NASDAQ Composite Index-Wert Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expeditors International of Washington von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
03.08.26
 Ausblick: Expeditors International of Washington verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
30.07.26
 NASDAQ Composite Index-Titel Expeditors International of Washington-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Expeditors International of Washington-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
mehr Nachrichten