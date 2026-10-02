Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
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02.10.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Expedia von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Expedia eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 3 Jahren wurde das Expedia-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 102.05 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 9.799 Expedia-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 262.67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’573.93 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 157.39 Prozent.
Alle Expedia-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 31.66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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