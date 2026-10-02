NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Expedia von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde das Expedia-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 102.05 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 9.799 Expedia-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 262.67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’573.93 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 157.39 Prozent.

Alle Expedia-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 31.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch