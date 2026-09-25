Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’937 0.2%  SPI 19’754 0.2%  Dow 51’549 0.4%  DAX 25’376 0.4%  Euro 0.9446 0.3%  EStoxx50 6’296 0.4%  Gold 4’285 0.2%  Bitcoin 69’408 -0.7%  Dollar 0.8286 0.1%  Öl 106.3 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Wisekey-Aktie fester: Konzern ändert Namen an der Börse in "WISeQey"
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Intel-Aktie vor Kursverdopplung? Analyst sorgt für Aufsehen
Promi-Kunde bucht Starfall – jetzt bei SpaceX-Aktie einsteigen?
Anthropic-Deal beflügelt KI-Sektor: Aktien von ASML, AMD & Intel ziehen an
Suche...
Plus500 Depot

Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lukrativer Expedia-Einstieg? 25.09.2026 16:02:27

NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Expedia von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Expedia-Investment verdienen können.

Expedia
219.48 CHF 1.25%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Expedia-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Expedia-Anteile an diesem Tag bei 215.19 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Expedia-Aktie investiert, befänden sich nun 0.465 Expedia-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 261.75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121.64 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21.64 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Expedia bezifferte sich zuletzt auf 31.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Expedia Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten