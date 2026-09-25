NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Expedia von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Expedia-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen Expedia-Anteile an diesem Tag bei 215.19 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Expedia-Aktie investiert, befänden sich nun 0.465 Expedia-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.09.2026 auf 261.75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 121.64 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21.64 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Expedia bezifferte sich zuletzt auf 31.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch