Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
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04.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Expedia von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Expedia-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Expedia-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 109.57 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Expedia-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.913 Expedia-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 276.66 USD, da sich der Wert eines Expedia-Anteils am 03.09.2026 auf 303.14 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 176.66 Prozent vermehrt.
Am Markt war Expedia jüngst 36.91 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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