Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
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07.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Expedia von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Expedia-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Expedia-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 107.49 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in das Expedia-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 93.032 Expedia-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 28’520.79 USD, da sich der Wert eines Expedia-Anteils am 06.08.2026 auf 306.57 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 185.21 Prozent vermehrt.
Am Markt war Expedia jüngst 38.50 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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