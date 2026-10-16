Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
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16.10.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Expedia von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Expedia-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde das Expedia-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 120.80 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Expedia-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.828 Expedia-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 241.61 USD, da sich der Wert einer Expedia-Aktie am 15.10.2026 auf 291.87 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 141.61 Prozent erhöht.
Expedia wurde am Markt mit 33.05 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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