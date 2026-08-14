Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
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14.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Expedia-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Expedia-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Expedia-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Expedia-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 148.63 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Expedia-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.673 Expedia-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 328.31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 220.89 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 120.89 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Expedia belief sich jüngst auf 39.19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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