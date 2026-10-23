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23.10.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expedia von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Expedia-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurden Expedia-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 215.65 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4.637 Expedia-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 22.10.2026 1’384.14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 298.49 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +38.41 Prozent.
Der Expedia-Wert an der Börse wurde auf 34.25 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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