Expedia Aktie 14491617 / US30212P3038
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28.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expedia von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Expedia gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Expedia-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 214.71 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in Expedia-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 46.574 Expedia-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 27.08.2026 auf 318.92 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’853.52 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +48.54 Prozent.
Der Marktwert von Expedia betrug jüngst 40.01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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