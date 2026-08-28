NASDAQ Composite Index-Wert Expedia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Expedia von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Expedia-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 214.71 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in Expedia-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 46.574 Expedia-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 27.08.2026 auf 318.92 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14’853.52 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +48.54 Prozent.

Der Marktwert von Expedia betrug jüngst 40.01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch