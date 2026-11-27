Vor 3 Jahren wurde das Expedia-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Expedia-Aktie betrug an diesem Tag 135.90 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0.736 Expedia-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 177.53 USD, da sich der Wert eines Expedia-Anteils am 25.11.2026 auf 241.27 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 77.53 Prozent angezogen.

Expedia wurde am Markt mit 28.53 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch