Exelixis Aktie 1069927 / US30161Q1040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Hochrechnung
|
02.06.2026 16:02:26
NASDAQ Composite Index-Wert Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Exelixis-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Exelixis-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Exelixis-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 6.76 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Exelixis-Aktie investiert hat, hat nun 147.929 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 01.06.2026 auf 50.28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’437.87 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 643.79 Prozent vermehrt.
Exelixis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12.68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück
Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.Weiterlesen!