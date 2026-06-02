NASDAQ Composite Index-Wert Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Exelixis-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Exelixis-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 6.76 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Exelixis-Aktie investiert hat, hat nun 147.929 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 01.06.2026 auf 50.28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’437.87 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 643.79 Prozent vermehrt.

Exelixis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12.68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch