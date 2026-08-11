NASDAQ Composite Index-Wert Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelixis von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Exelixis-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Exelixis-Aktie bei 21.52 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 464.684 Exelixis-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.08.2026 auf 52.96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24’609.67 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 146.10 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Exelixis belief sich zuletzt auf 13.40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch