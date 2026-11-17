Heute vor 10 Jahren wurde das Exelixis-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 16.75 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Exelixis-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 59.701 Exelixis-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4’005.97 USD, da sich der Wert eines Exelixis-Anteils am 16.11.2026 auf 67.10 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 300.60 Prozent.

Insgesamt war Exelixis zuletzt 16.82 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch