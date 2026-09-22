Exelixis Aktie 1069927 / US30161Q1040
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22.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Exelixis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Exelixis von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Exelixis-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde die Exelixis-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Exelixis-Papiers betrug an diesem Tag 14.74 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10’000 USD in die Exelixis-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 678.426 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 38’819.54 USD, da sich der Wert eines Exelixis-Papiers am 21.09.2026 auf 57.22 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 38’819.54 USD entspricht einer Performance von +288.20 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Exelixis bezifferte sich zuletzt auf 14.45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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