|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Euronet Worldwide-Investment
|
03.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte eine Euronet Worldwide-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Euronet Worldwide-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Euronet Worldwide-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 114.98 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.870 Euronet Worldwide-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 57.54 USD, da sich der Wert eines Euronet Worldwide-Papiers am 02.11.2026 auf 66.16 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42.46 Prozent verringert.
Euronet Worldwide war somit zuletzt am Markt 2.36 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Euronet Worldwide Inc.
Analysen zu Euronet Worldwide Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: SMI und DAX deutlich fester -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich freundlich, während auch der deutsche Leitindex kräftig zulegt. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.