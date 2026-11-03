NASDAQ Composite Index-Wert Euronet Worldwide-Aktie: So viel Verlust hätte eine Euronet Worldwide-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Euronet Worldwide-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 114.98 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0.870 Euronet Worldwide-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 57.54 USD, da sich der Wert eines Euronet Worldwide-Papiers am 02.11.2026 auf 66.16 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42.46 Prozent verringert.

Euronet Worldwide war somit zuletzt am Markt 2.36 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch